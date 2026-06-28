США наносят удары в районе Ормузского пролива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВС США в ночь на воскресенье наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американские источники.

"Армия США наносит удары по иранским целям в районе Ормузского пролива", - написал он в соцсети X.

По данным Равида, речь идет об ответных мерах на проведенный Ираном несколько часов назад обстрел танкера.

В ночь на субботу американские военные, как сообщалось, также ударили по целям в Иране. Тогда в Вашингтоне это тоже назвали реакцией на нападения иранских военных на суда в Ормузском проливе.