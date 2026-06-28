Трамп заявил, что США нанесли новые удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли очередные удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

"Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение Соглашения о прекращении огня!", - написал он в соцсети Truth Social.

"Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать!" - подчеркнул он.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли новые удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера.