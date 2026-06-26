Движение судов по Ормузскому проливу продолжается, несмотря на атаку Ирана

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Движение судов через Ормузский пролив продолжается, несмотря на атаку со стороны Ирана на контейнеровоз накануне, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Атака на контейнерное судно, шедшее через Ормузский пролив, побудила некоторых судовладельцев пересмотреть планы выхода, но в пятницу движение в обоих направлениях через этот жизненно важный проход продолжалось", - сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.

В частности, по информации Bloomberg, из Персидского залива вышли два полностью загруженных танкера, в то время как вдоль оманского побережья в обратном направлении идут четыре пустых больших нефтеналивных судна. "Этот южный маршрут контролируется Оманом и координируется с США", - уточняет агентство.

До атаки среднесуточное число пересечений танкеров выросло, их было больше 20 в день после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, в то время как в дни военных действий через Ормузский пролив проходило не более шести судов в день, сообщает агентство со ссылкой на данные аналитической службы Vortexa.

В то же время атака Ирана на судно в четверг "побудила некоторых владельцев и капитанов отступить", пишет агентство со ссылкой на судовладельцев, пожелавших остаться неназванными.

"По крайней мере одна компания из Азии отменила прежние планы выхода и сообщила персоналу, что суда в заливе должны оставаться на месте, пока руководители переосмысливают варианты транзита", - сообщает Bloomberg.

Накануне иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) совершил атаку на грузовое судно в Ормузском проливе, сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц.

"КСИР в четверг в Ормузском проливе атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура", - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.