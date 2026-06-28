США завершили нанесение ударов по Ирану

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили нанесение серии ударов по иранским целям в ответ на очередную атаку на танкер в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителя министерства обороны США.

"Новые удары по иранским целям завершены", - сказал он.

В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, заявив, что Соединенные Штаты могут быть вынуждены прибегнуть к более решительным военным действиям, если Тегеран продолжит наносить удары.

Трамп отметил, что Иран нарушил соглашение о прекращении огня и что американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям.

"Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям "в качестве прямого ответа на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства" после того, как танкер под панамским флагом был атакован иранским беспилотником рано утром в субботу.