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Сальмонеллез подтвердился у 26 человек в Астраханской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области, сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье.

"Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.

Уточняется, что эпидрасследование продолжается. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований", - добавили в ведомстве.

В лаборатории Роспотребнадзора, как уточнили в ведомстве, проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.

"С целью локализации очага организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе исследование продукции, обследование персонала, проведение заключительной дезинфекции", - добавили в ведомстве.

В РоссииУголовное дело возбуждено после массового отравления в АстраханиЧитать подробнее

Накануне сообщалось, что по факту массового отравления граждан, в том числе повлекшего гибель женщины, после употребления продукции кафе, работавшего навынос, в Астрахани возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с 24 по 27 июня 2026 года в Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию предприятия общепита. Источником инфекции предположительно стали рыбные котлеты.

Сообщалось, что за медицинской помощью после употребления еды навынос в Астрахани обратились 14 человек, у всех подтвержден диагноз сальмонеллез. Одна женщина скончалась.

Астрахань Астраханская область Михайловский Роспотребнадзор
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