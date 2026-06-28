Путин отметил, что ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"(Западные страны - ИФ) Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям, а как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?", - сказал он во время выступления на съезде партии "Единая Россия" в воскресенье.

Путин подчеркнул, что Запад "всего этого предпочитает не замечать". "И в то же самое время вводит именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции", - сказал глава государства.

Президент РФ добавил, что съезд партии "Единая Россия" проходит в сложное и судьбоносное для страны время: в период трансформации всего мира. Так, множатся региональные конфликты, возникают искусственные препятствия для нормального сотрудничества государств, отметил Путин. По его словам, Россия испытывает грубое беспрецедентное давление со стороны Запада.