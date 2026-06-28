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Путин отметил, что ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"(Западные страны - ИФ) Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям, а как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?", - сказал он во время выступления на съезде партии "Единая Россия" в воскресенье.

Путин подчеркнул, что Запад "всего этого предпочитает не замечать". "И в то же самое время вводит именно против нас все новые незаконные, подчеркну, санкции", - сказал глава государства.

Президент РФ добавил, что съезд партии "Единая Россия" проходит в сложное и судьбоносное для страны время: в период трансформации всего мира. Так, множатся региональные конфликты, возникают искусственные препятствия для нормального сотрудничества государств, отметил Путин. По его словам, Россия испытывает грубое беспрецедентное давление со стороны Запада.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2026 года Военная операция на Украине
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