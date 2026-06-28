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Путин заявил, что у РФ достаточно сил выдержать давление извне и обеспечить свою безопасность

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - У России достаточно сил, средств и политической воли, чтобы выдержать любое давление извне и обеспечить свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие, сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая Россия" в воскресенье.

"Мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим безопасность страны и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу", - заявил президент.

"Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития", - заверил Путин.

Ни у кого никогда не получалось ослабить и избавиться от России, не получится и впредь, подчеркнул президент РФ.

"(Россию), как в народе говорят, "пробуют на зуб", хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас, как от мирового фактора, "который всегда стоял на пути зла". Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь", - сказал он.

Путин заявил, что "Россия может быть только сильной, самостоятельной державой или не будет никакой России". " Как только мы проявляем какую-то слабость, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы", - отметил президент.

"Уверен, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии и кандидаты даже в самой острой дискуссии друг с другом будут вместе работать на укрепление сплоченности нашего народа и никогда не поставят под удар единство страны", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин
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