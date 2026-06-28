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Президент РФ заявил, что все соцобязательства перед гражданами будут исполнены

Президент РФ заявил, что все соцобязательства перед гражданами будут исполнены
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, все социальные обязательства государство исполнит.

Выступая в воскресенье на съезде партии "Единая Россия", Путин отметил, что задачи внутреннего развития будут решены, прежде всего, в области демографии, сбережения традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах России.

"Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации мы корректируем, но все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно же, выполнит", - подчеркнул глава государства.

"Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия "гражданин России", - добавил он.

По словам Путина, государство выводит экономику на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. "Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России", - заявил президент РФ.

Владимир Путин Единая Россия
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