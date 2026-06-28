Путин сказал, что защита сложившейся в РФ этнокультурной гармонии является одной из ключевых задач ЕР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из основных задач партии "Единая Россия" на новом историческом этапе должна стать защита идентичности и этнокультурной гармонии, сложившихся в российском обществе.

"Само название "Единая Россия" означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки русского и всех народов России от любых попыток экспансии, агрессии, порабощения, откуда бы они и под каким соусом они не исходили и не подавались. Обеспечить безопасность нашего общества, сохранить сложившуюся в России этнокультурную гармонию - это одна из ключевых задач", - сказал он, выступая в воскресенье на съезде "Единой России".

Как заявил президент РФ, одна из тем, которая будет в повестке избирательной кампании - это защита наших традиционных ценностей". "И здесь у парламентских партий общий подход, для всех государственно мыслящих политиков очевидно: опора на традиционные ценности - это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество", - сказал Путин.

Он считает, что "такое единство может быть построено только на свободе с опорой на традиции, культуру, историю. Эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободен, если не свободны его народ и его страна". "В этом смысле свобода человека и суверенитет России - понятия равнозначные, тождественные", - заявил президент.