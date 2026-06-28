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Медведев назвал целью "Единой России" безоговорочную победу на выборах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" должна добиться безоговорочной победы на выборах депутатов Госдумы в сентябре, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Цель начавшейся только что избирательной кампании у нас может быть только одна: безоговорочная победа на предстоящих выборах", - сказал Медведев, выступая на съезде "Единой России" в воскресенье в Москве.

Выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дмитрий Медведев Единая Россия
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