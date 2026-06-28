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Путин поддержал инициативу "Единой России" о закреплении особого статуса учителя

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" о признании особого статуса учителя в стране.

"Закрепление такого статуса не должно быть формальным, речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях профессионального роста тех, кто посвятил себя (...) воспитанию новых поколений. Безусловно, будут подписаны соответствующие документы", - сказал он, выступая на съезде "Единой России" в воскресенье.

Владимир Путин Единая Россия
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