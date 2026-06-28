В РФ примут все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов и избирателей на выборах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты.

"В сентябре будет сформирован 9-й созыв Государственной думы, во многих регионах также состоятся выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая Россия" в воскресенье.

Путин добавил: "Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны".

Глава государства выразил уверенность в том, что конкурентная борьба в ходе избирательной кампании будет открытой и честной, "ведь доверие народа к демократическим институтам - это непременное условие устойчивости и единства общества России".

"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия", - отметил президент.

Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, добавил Путин. "Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям, как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас", - сказал глава государства.