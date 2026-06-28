Поиск

В РФ примут все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов и избирателей на выборах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты.

"В сентябре будет сформирован 9-й созыв Государственной думы, во многих регионах также состоятся выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая Россия" в воскресенье.

Путин добавил: "Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны".

Глава государства выразил уверенность в том, что конкурентная борьба в ходе избирательной кампании будет открытой и честной, "ведь доверие народа к демократическим институтам - это непременное условие устойчивости и единства общества России".

"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия", - отметил президент.

Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, добавил Путин. "Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям, как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас", - сказал глава государства.

Владимир Путин Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что все соцобязательства перед гражданами будут исполнены

 Президент РФ заявил, что все соцобязательства перед гражданами будут исполнены

Путин отметил, что ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам

Нулевая ставка импортной пошлины на бензин будет продлена

 Нулевая ставка импортной пошлины на бензин будет продлена

Новак заявил об экспорте бензина в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку

Минэнерго РФ пока не рекомендовало запрет на экспорт дизтоплива

Лихачев заявил, что РФ не вернет в Иран специалистов АЭС "Бушер" без 100% гарантий их безопасности

Глава "Росатома" сообщил, что частота обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ растет

В Иркутской области введены ограничения на продажу топлива

Дагестану и Чечне компенсируют затраты на помощь пострадавшим от весеннего наводнения

"Золотой купол" США: угроза или утопия?
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов