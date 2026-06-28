Медведев озвучил первые номера из федеральной части списка ЕР на выборах в Думу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, главу "Юнармии" Владислава Головина и журналиста Евгения Поддубного предложено включить в федеральную часть списка "Единой России" на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев

Он озвучил соответствующие фамилии на съезде "Единой России" в воскресенье.

В ходе работы съезда делегаты должны утвердить кандидатов.

"Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. Тех, кто защищает суверенитет и национальные интересы России, кто на поле боя, кто на информационном фронте, кто в экономике и социальной сфере, кто на международной арене. Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей, сторонников и единомышленников, то есть нашу великую родину", - сказал Медведев.

Ранее на съезде он заявил, что "Единая Россия" должна добиться безоговорочной победы на выборах депутатов Госдумы в сентябре.