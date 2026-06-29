Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ выступило с идеей внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту (ИИ) - базовый и профессиональный, апробацию базового модуля планируется провести в 17 "пилотных" университетах.

"Минобрнауки предлагает включить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту: базовый, который должны изучать все студенты независимо от направления подготовки; профессиональный, посвященный применению технологий ИИ в конкретной специальности - инженерии, медицине, юриспруденции, экономике, истории и других областях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

В нем отмечается, что в РФ планируется создать учебно-методическое объединение совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, который объединяет крупнейшие технологические компании. В частности, предполагается разработка единой цифровой образовательной платформы и системы сопровождения студентов.

Кроме того, для успешного внедрения новой модели потребуется масштабная переподготовка преподавателей и система постоянного повышения квалификации, поскольку технологии ИИ развиваются очень быстро.

Апробировать базовый модуль предлагается в 17 университетах - участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, уточнили в министерстве.

"Главный вопрос - как технологии искусственного интеллекта поставить на службу университету и сделать так, чтобы они не разрушали классические академические стандарты, а развивали когнитивные навыки", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Министр отметил, что ИИ важно применять в университетах не через запреты и ограничения, а через высокие стандарты академической культуры и правильно выстроенный учебный процесс.

Внедрение ИИ должно рассматриваться как единая образовательная траектория - от школы до вуза, чтобы обеспечить преемственность подготовки и избежать дублирования в содержании программ обучения, добавил он.

По словам Фалькова, задача заключается в грамотной интеграции ИИ в образовательный процесс. При этом исследования показывают, что, хотя использование ИИ помогает быстрее выполнять задания и получать более высокие оценки, в долгосрочной перспективе чрезмерная зависимость от технологий может приводить к снижению уровня знаний студентов, сообщил он.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина и Южный федеральный университет.

Переход на новую модель высшего образования в России займёт три года, по отдельным укрупнённым группам специальностей он начнётся с 2027 года, заявил 23 июня Фальков.