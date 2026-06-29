Поиск

Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ
Фото: IMAGO/Alexander Limbach/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ выступило с идеей внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту (ИИ) - базовый и профессиональный, апробацию базового модуля планируется провести в 17 "пилотных" университетах.

"Минобрнауки предлагает включить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту: базовый, который должны изучать все студенты независимо от направления подготовки; профессиональный, посвященный применению технологий ИИ в конкретной специальности - инженерии, медицине, юриспруденции, экономике, истории и других областях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

В нем отмечается, что в РФ планируется создать учебно-методическое объединение совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, который объединяет крупнейшие технологические компании. В частности, предполагается разработка единой цифровой образовательной платформы и системы сопровождения студентов.

Кроме того, для успешного внедрения новой модели потребуется масштабная переподготовка преподавателей и система постоянного повышения квалификации, поскольку технологии ИИ развиваются очень быстро.

Апробировать базовый модуль предлагается в 17 университетах - участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, уточнили в министерстве.

"Главный вопрос - как технологии искусственного интеллекта поставить на службу университету и сделать так, чтобы они не разрушали классические академические стандарты, а развивали когнитивные навыки", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Министр отметил, что ИИ важно применять в университетах не через запреты и ограничения, а через высокие стандарты академической культуры и правильно выстроенный учебный процесс.

Внедрение ИИ должно рассматриваться как единая образовательная траектория - от школы до вуза, чтобы обеспечить преемственность подготовки и избежать дублирования в содержании программ обучения, добавил он.

По словам Фалькова, задача заключается в грамотной интеграции ИИ в образовательный процесс. При этом исследования показывают, что, хотя использование ИИ помогает быстрее выполнять задания и получать более высокие оценки, в долгосрочной перспективе чрезмерная зависимость от технологий может приводить к снижению уровня знаний студентов, сообщил он.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина и Южный федеральный университет.

Переход на новую модель высшего образования в России займёт три года, по отдельным укрупнённым группам специальностей он начнётся с 2027 года, заявил 23 июня Фальков.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лантратова сообщила о возвращении в РФ 550 человек в ходе обменов с Украиной

Военные РФ сообщили об авиаударе по пунктам управления БПЛА Нацгвардии Украины в ДНР

Суд дисквалифицировал председателя Сибирского отделения РАН

Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

 Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского

Белоусов заявил, что эффективность войск беспилотных систем в три раза выше обычных расчетов

 Белоусов заявил, что эффективность войск беспилотных систем в три раза выше обычных расчетов

Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге

 Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге

ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 209 украинских дронов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2872 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов