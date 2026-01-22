Поиск

Еще 11 российских вузов вошли в пилотный проект по реформе высшего образования

Пилотный проект по переходу на новую систему продлен до 2030 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в него вошли еще 11 российских вузов, в том числе Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.

Указ президента "О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 343 "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Внести в указ президента РФ от 12 мая 2023 года №343 (...) следующие изменения (...) "в 2023/24 - 2025/26 учебных годах" заменить словами "в 2023/24 - 2029/30 учебных годах", - говорится в документе.

Согласно указу, реализация пилотного проекта будет осуществляться еще в 11 образовательных организациях высшего образования в 2026/27 - 2029/30 учебных годах наряду с шестью вузами, где уже он реализуется.

Так, в пилотный проект новой системы образования включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта.

Кроме того, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет также вошли в "пилот".

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что ведущие вузы России начнут переходить на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году, массовый запуск по всей стране начнётся в 2027-2028 учебном году.

Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее - 4-6 лет, магистратура и ординатура - 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования.

В "пилоте" до настоящего момента принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

