Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил "Интерфаксу" один из его бывших соратников.

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.

В феврале 2026 года он ушел в отставку с поста спецпредставителя президента, эту должность он занимал с 2016 года. До этого он с декабря 2011 года возглавлял администрацию президента, а до того был вице-премьером и министром обороны.