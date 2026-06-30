Поиск

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов скончался 26 июня. Он в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента.

Как рассказал "Интерфаксу" один из его бывших соратников, похороны Иванова состоятся во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.

Иванов родился в 1953 году в Ленинграде, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, а затем высшие курсы КГБ СССР в Минске.

С 1981 по 1998 год он прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки РФ.

В 1998 году Иванов работал заместителем директора ФСБ, начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. Через год он стал секретарем Совета безопасности РФ.

В марте 2001 года был назначен министром обороны РФ, а в 2005 году стал заместителем председателя правительства - министром обороны РФ. С февраля 2007 года был назначен первым вице-премьером, а затем вице-премьером.

В 2011-2016 годах занимал пост руководителя администрации президента. В августе 2016 года был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Владимир Путин Дмитрий Песков Сергей Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Свободную продажу топлива запускают на шести АЗС в Севастополе

В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС и еще трое пострадали

Губернатор Подмосковья сообщил о гибели шестимесячного ребенка из-за атак БПЛА

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 419 украинских дронов

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорт Мирного в Якутии закрыт после инцидента с самолетом S7

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

 Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10197 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2886 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов