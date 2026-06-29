МИД РФ пообещал принять эффективные меры в ответ на решение Финляндии по поводу ядерного оружия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Решение Финляндии об отмене запрета на ввоз и размещение в стране ядерного оружия потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера. И такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с принятием в Финляндии законодательных изменений, направленных на отмену запрета на ввоз и размещение в стране ядерного оружия.

"Отказ Финляндии со вступлением в НАТО от ранее проводимой взвешенной и разумной политики неприсоединения к военным союзам буквально на глазах трансформировался в реальную перспективу для этой некогда нейтральной страны стать послушным инструментом ядерных амбиций агрессивного милитаристского блока", - отметила Захарова.

17 июня парламент Финляндии одобрил снятие запрета на ввоз в страну ядерных взрывчатых веществ. За разработанные правительством поправки в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс, как сообщалось, проголосовали 125 депутатов, против 61. 13 депутатов отсутствовали. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил законопроект 26 июня.

Статья, запрещающая импорт, производство, хранение и взрывы ядерных взрывчатых веществ, была удалена из Закона о ядерной энергетике. Вместо ранее действующего полного запрета, обращение с ядерными взрывчатыми веществами теперь будут регулироваться Уголовным кодексом, который предусматривает исключения, на основании которых ядерные взрывчатые вещества могут быть ввезены в Финляндию. Среди таких исключений названы военная оборона Финляндии, совместная оборона Североатлантического альянса или оборонное сотрудничество. Отмечалось, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.