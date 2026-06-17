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Парламент Финляндии разрешил ввоз в страну ядерного оружия

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии в среду одобрил снятие запрета на ввоз в страну ядерных взрывчатых веществ.

"За разработанные правительством поправки в Закон о ядерной энергетике и Уголовный кодекс проголосовали 125 депутатов, против 61. 13 депутатов отсутствовали", - сообщает газета Helsingin Sanomat.

Статья, запрещающая импорт, производство, хранение и взрывы ядерных взрывчатых веществ, будет удалена из Закона о ядерной энергетике. Вместо ныне действующего полного запрета, обращение с ядерными взрывчатыми веществами будут регулироваться Уголовным кодексом, который предусматривает исключения, на основании которых ядерные взрывчатые вещества могут быть ввезены в Финляндию.

Среди таких исключений названы военная оборона Финляндии, совместная оборона Североатлантического альянса или оборонное сотрудничество.

Отмечается, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Социал-демократическая партия, "Зелёные" и Левый альянс проголосовали против законодательных поправок. Партии резко критиковали предложение правительства на протяжении всей весны и ранее подали совместное возражение против доклада Комитета по обороне.

Финляндия
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