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Задержавшиеся танкеры с 14 млн баррелей иракской нефти уже везут груз покупателям

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Танкеры с 14 млн баррелей иракской нефти, которые ранее не могли выйти из Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, за последние 10 дней смогли миновать Ормузский пролив и направляются к покупателям сырья, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Суда, перевозящие около 14 млн баррелей иракской нефти, вышли из Персидского залива в последней декаде июня и сейчас доставляют сырье покупателям в Азии, Европе и США", - информирует агентство со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

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"Данные показывают, что все грузы, загруженные с конца февраля и затем застрявшие в заливе, теперь направляются к месту назначения", - отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что сотни судов были заблокированы в Персидском заливе после того, как США и Израиль начали атаки на Иран 28 февраля, что привело к почти полному закрытию Ормузского пролива. Судоходство оживилось после того, как США и Иран договорились приостановить боевые действия в попытке достичь прочного мирного соглашения.

При этом Ирак оказался одной из наиболее сильно пострадавших от перекрытия пролива стран.

В данный момент Ирак загружает дополнительные танкеры в терминале Басры. В июне Ирак готовит к отправке 6 млн баррелей нефти - больше, чем за май и апрель. Однако данный показатель - лишь небольшая часть от примерно 100 млн баррелей, которые Ирак экспортировал в месяц до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Ирак нефть Ормузский пролив Персидский залив
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