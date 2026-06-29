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Через Ормузский пролив за четыре дня прошли 124 судна с сырьем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Через Ормузский пролив за четыре дня прошло всего 124 перевозящих сырьевые товары судна, сообщает CNN со ссылкой на компанию Kpler, занимающуюся анализом данных по этой теме.

Таким образом, сейчас за четыре дня через пролив проходит примерно столько же судов, сколько через него проходило ежедневно до иранского конфликта.

Kpler отслеживала движение только судов, перевозящих сырьевые товары, то есть танкеров, сухогрузов и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного нефтяного газа (СНГ). Контейнеровозы в статистику не попали.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Kpler CNN Ормузский пролив
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