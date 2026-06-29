Макрон договорился с султаном Омана о сотрудничестве по разминированию Ормузского пролива

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договорился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом о сотрудничестве по разминированию Ормузского пролива.

"Мы решили сотрудничать в координации с нашими партнерами в деле разминирования пролива, чтобы обеспечить безопасность морских путей и гарантировать свободный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив", - написал Макрон в соцсети X.

По его словам, султанат Оман и Франция "усиливают партнерство через исторические соглашения в экономической, научной, культурной и промышленной областях".

После встречи в Елисейском дворце французский президент, обращаясь к султану Омана на деловом форуме в Париже, заявил: "Я был очень впечатлен вашей мудрой стратегией в последние годы, особенно в последние месяцы, и мы действительно верим, что стабилизация вашего региона является одним из критически важных вопросов".