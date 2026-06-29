В Севастополе снова ввели графики отключения электричества

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе снова ввели отключения электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - написал Развожаев.

Графики ввели для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Ограничение будет действовать в нескольких районах города до 21:00 по Москве.

Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 июня. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.