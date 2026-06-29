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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе отменили ограничения электроснабжения - перегруз сетей, ставший причиной перебоев, ликвидирован за пределами региона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сейчас постепенно электроснабжение потребителям 2 очереди будет восстановлено", - написал он.

Ранее сообщалось, что графики отключения света ввели вечером 29 июня, чтобы снять перегруз электросетей за пределами Севастополя.

Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 июня. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.

Михаил Развожаев Севастополь
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