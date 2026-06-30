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В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе отменили временные ограничения электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован", - написал он в мессенджере.

Электроснабжение восстановят постепенно в ближайшее время.

Графики отключения света действовали в Севастополе с 10:00 утра вторника.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 июня. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

Михаил Развожаев Севастополь
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