Свободную продажу топлива запускают на шести АЗС в Севастополе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе будет вестись на шести автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"С 10:00 на 6 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена. Также во вторник осуществляется продажа топлива по QR-кодам в сети "ТЭС" в Севастополе.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.