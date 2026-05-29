В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Продажу бензина АИ-95 на АЗС в Крыму ограничили объемом 20 литров в одни руки раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу.

"Принято решение об ограничении с 09:00 мск 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Глава республики попросил жителей не покупать бензин про запас и заправляться в обычном режиме.

По данным Минтопэнерго Крыма, на большинстве заправок республики отсутствует бензин АИ-95. АИ-92 и дизельное топливо распространены больше. На отдельных заправках поставка топлива ожидается с утра субботы.

22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. В пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что поставки топлива ожидаются в течение дня.

В прошлом году также наблюдался дефицит с топливом на заправках Крыма с середины августа, в сентябре он усилился. С 1 октября власти ввели лимит на отпускаемое топливо в 20 литров на человека, к концу того же месяца он был снят.