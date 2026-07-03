В Севастополе в пятницу топливо будет в свободной продаже на восьми АЗС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе 3 июля свободная продажа топлива будет на восьми автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 8 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал он, указал адреса и добавил, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин.

Также в городе заправляют машины по QR-кодам, по 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

Днем ранее топливо было в свободной продаже на семи АЗС сети "Атан".

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.