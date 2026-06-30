В Тверской области в результате падения обломков БПЛА погибла дачница

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кимрском округе Тверской области обломки беспилотника упали на дачный дом, погибла женщина, сообщил глава региона Виталий Королев.

"В результате отражения атаки вражеского беспилотника его обломки попали в жилой дачный дом. В результате возникшего пожара погибла 61-летняя женщина, которая в этот момент находилась в доме", - написал он в мессенджере.

Королев поручил главе муниципального округа оказать необходимую помощь родственникам погибшей, провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений, при их выявлении принять меры по оперативному проведению ремонта.