В Белгородской области в результате взрыва БПЛА у коммерческого объекта пострадал мужчина

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Ракитянском округе Белгородской области в результате взрыва беспилотника ранен мужчина, сообщил региональный оперштаб.

БПЛА взорвался у коммерческого объекта в селе Криничное. Пострадавший, который получил осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно.

В этом же селе от детонации второго FPV-дрона повреждения получили пять автомобилей.

В селе Отрадное Белгородского округа в результате атаки дрона повреждена "ГАЗель", а также посечены фасад и остекление объекта торговли. В хуторе Церковный при ударе FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Красный Октябрь дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего посечены кузова двух автомобилей.

В Шебекинском округе, в районе села Доброе от детонации дрона повреждён грузовой автомобиль. В селе Нежеголь FPV-дрон атаковал автомобиль - он получил повреждения.