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В белгородском селе в результате удара дрона ранен водитель грузовика

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В селе Бессоновка Белгородского округа БПЛА атаковал грузовик, ранен водитель, сообщил оперштаб Белгородской области.

В больнице в Белгороде у пострадавшего диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. Лечиться он будет амбулаторно.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации FPV-дронов повреждены входная группа, остекление коммерческого объекта, два легковых и два грузовых автомобиля. В селе Красный Хутор при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В поселке Красная Яруга от удара дрона пробита кровля многоквартирного дома. Второй FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - поврежден кузов.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атак FPV-дронов повреждены кровля и шесть квартир многоквартирного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - посечены крыша и фасад. В селе Криничное при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В селе Серетино Яковлевского округа FPV-дрон нанес удар по машине - у автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Октябрьский Белгородская область Новая Таволжанка Белгородский округ Красная Яруга Шебекинский округ
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