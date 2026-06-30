В белгородском селе в результате удара дрона ранен водитель грузовика

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В селе Бессоновка Белгородского округа БПЛА атаковал грузовик, ранен водитель, сообщил оперштаб Белгородской области.

В больнице в Белгороде у пострадавшего диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. Лечиться он будет амбулаторно.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации FPV-дронов повреждены входная группа, остекление коммерческого объекта, два легковых и два грузовых автомобиля. В селе Красный Хутор при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В поселке Красная Яруга от удара дрона пробита кровля многоквартирного дома. Второй FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - поврежден кузов.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атак FPV-дронов повреждены кровля и шесть квартир многоквартирного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - посечены крыша и фасад. В селе Криничное при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В селе Серетино Яковлевского округа FPV-дрон нанес удар по машине - у автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.