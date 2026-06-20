Депутаты Думы обратили внимание на избыточную отчетность для педагогов и медиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Профильные комитеты Государственной Думы по просвещению и по охране здоровья обращают внимание на сохранение избыточной отчетности для педагогов и медиков, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

"Главный человек в школе - учитель, он детей должен учить, а не заполнять бесконечные отчеты", - сказал он журналистам.

Володин отметил, что комитет Госдумы по просвещению считает необходимым, в том числе: исключить дублирование запросов в образовательные организации из разных ведомств, ввести типовые электронные формы для отчетов, а также проанализировать данные о случаях принуждения педагогических работников региональными органами образования безвозмездно выполнять дополнительные задачи и на основе этого подготовить рекомендации.

Кроме того, комитет предлагает снизить нагрузку при размещении педагогическими работниками в интернете отчетов о проводимых мероприятиях, добавил председатель Госдумы.

"Выполнение всех этих мер требует участия не только Минпросвещения, но и Минтруда, Роструда, Минцифры", - сказал Володин.

Что касается врачей, на данный момент выявлено, что из-за отсутствия единой информационной системы в РФ они вынуждены вести двойной документооборот: и электронный, и бумажный, добавил он. По его словам, комитет Госдумы по охране здоровья будет прорабатывать предложения в этом направлении во взаимодействии с профессиональным сообществом.

Вместе с тем, "Госдума ждет от министерств более активной позиции, речь идет о выполнении поручений президента", отметил Володин.

"Не исключаем, что если исчерпаем возможности диалога профильного комитета с министерством, то направим обращение в правительство России", - сказал председатель Госдумы.