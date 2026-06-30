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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей и назначил административный штраф в размере 3,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации).

Как уточнили в суде, правонарушение связано с имеющимся на платформе ЛГБТ-контентом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года TikTok заявил, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в России из-за закона о фейках.

TikTok Таганский суд
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