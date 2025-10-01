TikTok оштрафован на 7 млн рублей за повторное нарушение законодательства РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию TikTok виновной в повторном нарушении законодательства РФ, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи назначить TikTok Pte.Ltd административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (Повторное неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

Ранее компания TikTok неоднократно привлекалась к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.