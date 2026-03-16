TikTok оштрафован на 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить TikTok Pte.Ltd административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Сервис признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.