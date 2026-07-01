На Солнце зафиксировали три сильные вспышки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Три сильные вспышки класса М произошли в среду утром на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"01 июля в 10:35 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N19W23) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 10 минут", - говорится в сообщении.

Ученые также сообщили, что в 09:43 была зафиксирована вспышка M1.0 продолжительностью 10 минут и в 09:27 вспышка уровня M1.2 продолжительностью 11 минут.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в ночь на среду зафиксирована мощная вспышка класса Х. "Вспышка высшего балла X (...) произошла на Солнце почти точно в полночь по московскому времени в ночь с 30 июня на 1 июля. Время максимума в каталоге записано как 23:50", - говорится в сообщении.

"Событие, хотя и относится к высшей категории, является умеренным по силе. Измеренный балл X1.1", - добавили в лаборатории.

По данным учёных, "несмотря на умеренную силу взрыва (...), при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце-Земля удар все равно будет довольно ощутимым".

Сообщалось, что ожидается магнитная буря уровня G3, которая станет самой сильной с марта 2026 года. "Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже завтра (2 июля - ИФ) в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени", - заявили в лаборатории.

30 июня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о резком усиление солнечной активности.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.