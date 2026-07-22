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Российские ученые зафиксировали самую сильную за две недели солнечную вспышку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На Солнце произошла самая сильная вспышка класса М за две недели, всего за сутки зарегистрировано около 20 вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в среду.

"Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля зарегистрирована в 09:35 (среды - ИФ) по московскому времени", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, вспышка произошла на фоне усиления солнечной активности. "За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как ещё три дня назад средний темп составлял 1-2 события в сутки", - сказано в сообщении.

Ученые отметили, что вспышки могут оказать влияние на Землю, однако "прямой угрозы пока не создали".

По информации лаборатории, высокая вероятность магнитных будь на Земле слабого и среднего уровней сохраняется. "Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X", - сообщили ученые.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Земля Солнце
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