Около 2,1 тыс. га степи выгорело в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за БПЛА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Около 2,1 тыс. га степи выгорело в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ.

"Первое возгорание в результате атаки украинских БПЛА произошло 24 июня, затем последовало ещё восемь. 28 июня ликвидация пожара на одном из участков степи продолжалась 9 часов", - говорится в сообщении на странице заповедника "ВКонтакте".

Из-за пожара пострадала вся экосистема степи, в том числе особенно редкие и уязвимые виды, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны.

Правительство РФ своим постановлением создало государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" в ноябре 2024 года. Площадь заповедника составляет около 11,3 тыс. га, заказника - свыше 22 тыс. га, объекты находятся в ведении Минприроды РФ.

В заповеднике обитают 1,2 тыс. видов членистоногих, 18 видов млекопитающих, 7 видов земноводных и пресмыкающихся. Также регистрируется порядка 270 видов птиц. Флора насчитывает 478 видов растений. В заповеднике проводятся исследования по сохранению редких и исчезающих видов.