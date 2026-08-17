У ЦИК не было оснований для отказа регистрировать федеральный список "Яблока"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - У Центризбиркома не было оснований для отказа в регистрации списка партии "Яблоко" на момент регистрации, заявила радиостанции "Комсомольская правда" председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы зарегистрировали все партии, которые к нам пришли, (которые) захотели участвовать, все 11, включая "Яблоко". Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было", - сказала она.

По ее словам, ЦИК отдает на проверку документы по кандидатам от партий 15 ведомствам.

"Мы получаем эти сведения (...), тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или "Яблока" к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали", - отметила глава ЦИК.

"Поэтому мы считаем, что регистрация абсолютно законная была на этот момент", - сказала Памфилова.

"Другое дело, что есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции, это уже не наша компетенция. Это как сейчас произошло: представители другой партии подают в суд, (...) и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия, но это уже не по нашей части", - заявила Памфилова.

Верховный суд России 10 августа по иску партии "Родина" отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". На заседании представитель ЦИК заявил, что комиссия получила данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании некоторых кандидатов. В партии "Яблоко" это отрицают.

"Яблоко" обжаловало отмену регистрации.

При рассмотрении апелляции партии представитель ЦИК попросил Верховный суд оставить отмену регистрации партийнного списка в силе.

"Оснований для отмены или изменения решения не усматривается", - сказал он и объяснил, что на момент регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму комиссия не располагала данными о нарушениях, связанных с иностранным финансированием партии. "Именно после подачи административного иска (партии "Родина" - ИФ) мы сделали запрос в Росфинмониторинг", - сказал он.

По его словам, в ходе заседания суда первой инстанции были подтверждены нарушения, которая партия допустила во время агитационной кампании, а также нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.