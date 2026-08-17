Прокурор и представитель ЦИК попросили ВС оставить в силе решение о снятии "Яблока" с выборов

Рассмотрение жалобы партии "Яблоко" на снятие ее с выборов в Верховном суде РФ Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Представитель Генпрокуратуры РФ попросил Верховный суд отклонить жалобу партии "Яблоко" на решение об отмене регистрации федерального списка ее кандидатов в депутаты Госдумы, передает корреспондент "Интерфакса".

"Считаю, что оспариваемое решение Верховного суда является законным и обоснованным", - сказал прокурор в ходе рассмотрения апелляция "Яблока" в Верховном суде.

Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ также заявил о необходимости оставить решение первой инстанции в силе.

"Оснований для отмены или изменения решения не усматривается", - сказал он.

Прокурор напомнил, что решением первой инстанции установлено, что партией были допущены нарушения при финансировании избирательной кампании.

Представитель ЦИК пояснил, что на момент регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму комиссия не располагала данными о нарушениях, связанных с иностранным финансированием партии. "Именно после подачи административного иска (партии "Родина" - ИФ) мы сделали запрос в Росфинмониторинг", - сказал он.

По его словам, в ходе заседания суда первой инстанции были подтверждены нарушения, которая партия допустила во время агитационной кампании, а также нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.

Верховный суд в понедельник рассматривает апелляционную жалобу "Яблока" на решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов в Госдуму. В жалобе партия просила отменить решение суда первой инстанции.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков просил апелляционную коллегию ВС "проявить правовую стойкость и отменить (....) решение (первой инстанции - ИФ) полностью, принять новое решение об отказе в удовлетворении этого недостойного искового заявления".

В начале заседания Рыбаков сообщил, что перед процессом 35 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов у здания Верховного суда. По его словам, среди задержанных - кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Виктор Балабанов.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" подтвердили задержания у здания Верховного суда. По словам собеседника агентства, задержанным вменяются различные правонарушения, в том числе неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", у здания высшей инстанции с утра понедельника были усилены меры безопасности. На месте дежурили наряды полиции и Росгвардии, которые выборочно проверяли документы у людей, подходящих к зданию ВС РФ.

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску "Родины".

Представители истца заявляли, что при подаче документов и агитации "Яблоком" "были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования".

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

В партии "Яблоко" опровергли получение финансирования из иностранных источников и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые в свою очередь получили эти средства из-за рубежа.

После решения ВС РФ партия заявила, что обжалует решение. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что пока никаких изменений в избирательном бюллетене это не повлечет, так как решение не вступило в законную силу.