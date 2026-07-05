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Военные РФ нанесли удары по электроподстанции в Сумской области и ж/д составу в Черниговской

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 Сикер" нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры Украины в Сумской области.

"В результате удара по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины",- говорится в распространенном сообщении ведомства. Минобороны России заявило, что нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в украинском тылу.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в украинском тылу.

"Ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" нанесен удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населенном пункте Олешня Черниговской области", - заявили в ведомстве в воскресенье.

Там отметили, что удар был нанесен накануне, объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Сумская область Черниговская область
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