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Минобороны РФ сообщило об уничтожении газораспределительной станции в Черниговской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие поразили с воздуха объект энергетической инфраструктуры Украины, заявило министерство обороны РФ в воскресенье.

"В результате применения подразделениями войск беспилотных систем ударного БПЛА была уничтожена газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, удар нанесен с помощью БПЛА "Герань-2 Сикер".

Минобороны России в воскресенье опубликовало видео этого удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Черниговская область Газопроводное
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