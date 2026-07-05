Минобороны РФ сообщило об уничтожении газораспределительной станции в Черниговской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие поразили с воздуха объект энергетической инфраструктуры Украины, заявило министерство обороны РФ в воскресенье.

"В результате применения подразделениями войск беспилотных систем ударного БПЛА была уничтожена газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, удар нанесен с помощью БПЛА "Герань-2 Сикер".

Минобороны России в воскресенье опубликовало видео этого удара.