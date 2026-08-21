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В Кремле сообщили, что изумлены заявлением Туска о "Северных потоках"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", не могут вызывать ничего, кроме изумления и непонимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию "Северного потока", вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики и вносили не на словах, а реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности на европейском континенте. Те, кто взорвал одну из ниток "Северного потока", совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что, "если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может".

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают соответствующее заявление премьер-министра Польши.

Ранее Туск заявил, что "стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя". По его мнению, Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток".

Накануне гражданина Украины, разыскиваемого в Германии за подрыв "Северных потоков", взяли под стражу в Хорватии после допроса.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Дмитрий Песков Польша Дональд Туск Северный поток
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В Кремле сообщили, что изумлены заявлением Туска о "Северных потоках"

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