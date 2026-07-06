Минобороны РФ заявило о нейтрализации с утра понедельника 116 дронов ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 8:00 до 20:00 по московскому времени понедельника перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, Ленинградской, Омской областями и Башкирией, заявило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.