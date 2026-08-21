Более 120 БПЛА уничтожены в Брянской области

Два человека пострадали

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаках БПЛА на населенные пункты региона, пострадали два мирных жителя.

"В селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе ударил по жилому дому. В результате взрыва осколочные ранения получил местный житель. В результате атаки дрона в селе Понуровка Стародубского района ранение получил мужчина", - написал Ковальчук в своем канале в Max в пятницу.

По его информации, всего за сутки в Брянской области уничтожено 124 БПЛА.