Поиск

Роспотребнадзор предупредил о возможном ухудшении качества воды в Дагестане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг качества воды на территории четырех районов Дагестана после обильных осадков, сообщает региональное управление ведомства в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

Сохраняется риск ухудшения качества воды в нескольких районах республики из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жителям и гостям республики рекомендовано употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду.

В результате обильных осадков 7-8 июля в ряде муниципалитетов Дагестане произошли сход селей, камнепады, размывы берегов рек, а также подтопления некоторых населенных пунктов.

Режим ЧС из-за последствий непогоды введен в Гергебильском районе Дагестана, где произошло повышение уровня в реке Койсу, что привело к подтоплению нескольких сел, повреждению газопровода, затоплению спортивной школы и мини-футбольной площадки.

Роспотребнадзор Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

 "Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

 Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

СКР завершил расследование в отношении экс-бенефициаров "Промсвязьбанка" Ананьевых

В Туве, вероятно, нашли и вторую пропавшую школьницу

В Туве на берегу Енисея нашли тело, предположительно, одной из пропавших школьниц

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

 Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

Пожар на промобъекте на Ставрополье усилился, дойдя до резервуаров с горючим

Один из резервуаров "Тверской нефтебазы" загорелся после налета БПЛА

В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар на промобъекте

Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2989 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10412 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов