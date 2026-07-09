Роспотребнадзор предупредил о возможном ухудшении качества воды в Дагестане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг качества воды на территории четырех районов Дагестана после обильных осадков, сообщает региональное управление ведомства в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

Сохраняется риск ухудшения качества воды в нескольких районах республики из-за стояния грунтовых вод, вызванного обильными осадками, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жителям и гостям республики рекомендовано употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду.

В результате обильных осадков 7-8 июля в ряде муниципалитетов Дагестане произошли сход селей, камнепады, размывы берегов рек, а также подтопления некоторых населенных пунктов.

Режим ЧС из-за последствий непогоды введен в Гергебильском районе Дагестана, где произошло повышение уровня в реке Койсу, что привело к подтоплению нескольких сел, повреждению газопровода, затоплению спортивной школы и мини-футбольной площадки.