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В Дагестане после ливней без транспортного сообщения остаются 56 сел

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане количество населенных пунктов, с которыми прервано транспортное сообщение после обильных дождей, сократилось до 56 в восьми районах, сообщает региональный Минтранс.

Наиболее сложная обстановка из-за последствий ливней сохраняется в Чародинском районе, где из-за закрытия после схода оползня участка автодороги "Цуриб - Арчиб" прервано транспортное сообщение с 18 селами.

Работы по восстановлению дорог идут круглосуточно, отметило министерство.

В Дагестане из-за дождей 7-8 июля произошел сход селей, оползней и камнепадов на ряд участков автодорог республиканского и муниципального значения.

Накануне Минтранс республики сообщал, что из-за последствий непогоды было прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами в восьми районах.

Дагестан Минтранс
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