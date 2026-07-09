Поиск

Военные РФ сообщили об ударах по используемым ВСУ логистическим центрам и объектам ТЭК

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса

Запорожская и Херсонская области остались без света из-за повреждения ключевого энергообъекта

В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

 В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

Путин поручил проанализировать нормы использования государственного языка в рекламе и публичной информации

Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

 Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

В Кремле назвали ошибочной логику, по которой эскалация приведет к урегулированию на Украине

"Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

 "Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

 Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

СКР завершил расследование в отношении экс-бенефициаров "Промсвязьбанка" Ананьевых
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2993 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10418 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов