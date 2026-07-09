Военные РФ сообщили об ударах по используемым ВСУ логистическим центрам и объектам ТЭК

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.