Песков назвал утками сообщения о планах провести в России новую мобилизацию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками утверждения о подготовке новой мобилизации в России.

"Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", - сказал он RTVI.

Так он прокомментировал сообщения о планах провести в России новую мобилизацию.