Кремль усмотрел в декларации НАТО давнюю линию на конфронтацию с Россией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Декларация НАТО лишь подтверждает известный факт - Россия указывается основным противником, а альянс, создававшийся как инструмент конфронтации, остается верен своему предназначению, считают в Кремле.

"НАТО, Североатлантический альянс, собственно, это инструмент, который создавался для конфронтации. Альянс не теряет своего назначения, он остается верен своему предназначению. Основным противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза - Российская Федерация. Так оно и остается", - заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Конфронтационная линия альянса подтверждается и нормативными документами блока, добавил он.

"И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого", - отметил Песков.

Он добавил, что это обязывает Россию быть сильной и уверенной. "И продолжать нашу последовательную политику", - сказал Песков.

Лидеры стран НАТО в итоговом заявлении после саммита в Турции назвали Россию долгосрочной угрозой. "Для того, чтобы противостоять долгосрочной угрозе евроатлантической безопасности и стабильности со стороны России, союзники договорились придерживаться обязательств, взятых в Гааге (в 2025 году - ИФ). В 2025 году союзники из стран Европы и Канада увеличили инвестиции в оборону более, чем на $139 млрд", - говорится в декларации саммита.

Страны НАТО также обязались продолжить поддержку Украины.